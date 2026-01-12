В Ростовской области заработали 10 промышленных парков в 2025 году
В Ростовской области по итогам 2025 года функционируют 10 промышленных парков, несколько из которых подают документы для включения в федеральный реестр Минпромторга. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на областное министерство промышленной политики. Названия конкретных площадок, претендующих на федеральный статус, не называются.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Развитие объектов промышленной инфраструктуры является одним из ведущих направлений реализации промышленной политики»,— отметили в ведомстве.
По данным на август 2025 года, в регионе действовали шесть индустриальных парков: Новочеркасский, Мясниковский, Азовский, Гуково, ЭЛМА-ГПЗ и ПНК групп. В федеральные реестры Минпромторга включены два объекта — действующий индустриальный парк Новочеркасский и создаваемый промышленный технопарк Азовский.
На Петербургском международном экономическом форуме власти Ростовской области заключили несколько крупных соглашений по созданию новых индустриальных парков. Компания «Ростпромпарк» инвестирует 35 миллиардов рублей в развитие объекта в Аксайском районе. ГК «Носта» планирует создать индустриально-логистический парк стоимостью 22 миллиарда рублей в том же районе со стороны Северного обхода Ростова-на-Дону.