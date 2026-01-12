В Ростовской области заработали 10 промышленных парков в 2025 году

В Ростовской области по итогам 2025 года функционируют 10 промышленных парков, несколько из которых подают документы для включения в федеральный реестр Минпромторга. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на областное министерство промышленной политики. Названия конкретных площадок, претендующих на федеральный статус, не называются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Развитие объектов промышленной инфраструктуры является одним из ведущих направлений реализации промышленной политики»,— отметили в ведомстве.

По данным на август 2025 года, в регионе действовали шесть индустриальных парков: Новочеркасский, Мясниковский, Азовский, Гуково, ЭЛМА-ГПЗ и ПНК групп. В федеральные реестры Минпромторга включены два объекта — действующий индустриальный парк Новочеркасский и создаваемый промышленный технопарк Азовский.

На Петербургском международном экономическом форуме власти Ростовской области заключили несколько крупных соглашений по созданию новых индустриальных парков. Компания «Ростпромпарк» инвестирует 35 миллиардов рублей в развитие объекта в Аксайском районе. ГК «Носта» планирует создать индустриально-логистический парк стоимостью 22 миллиарда рублей в том же районе со стороны Северного обхода Ростова-на-Дону.

Валентина Любашенко