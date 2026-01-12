Водитель Mitsubishi Lancer погиб в ДТП в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону водитель Mitsubishi Lancer погиб в результате столкновения с бетонным ограждением. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Авария произошла 11 января в 22:20 в районе дома 281 по ул. Штахановского. По предварительным данным, 36-летний автомобилист не справился с управлением и врезался в препятствие. В результате ДТП водитель погиб на месте.

На место выехали сотрудники Госавтоинспекции.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Валентина Любашенко