Водитель Mitsubishi Lancer погиб в ДТП в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону водитель Mitsubishi Lancer погиб в результате столкновения с бетонным ограждением. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области
Авария произошла 11 января в 22:20 в районе дома 281 по ул. Штахановского. По предварительным данным, 36-летний автомобилист не справился с управлением и врезался в препятствие. В результате ДТП водитель погиб на месте.
На место выехали сотрудники Госавтоинспекции.
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия и устанавливают все обстоятельства ДТП.