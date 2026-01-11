На Кубани за три года с господдержкой на рынок вывели 114 новых видов техники

В Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева был создан механизм поддержки инженерно-технических центров промышленных предприятий. Как сообщила пресс-служба краевой администрации, с 2023 года конструкторские бюро компаний получают субсидии, покрывающие до 95% затрат на разработку.

За три года поддержка была оказана 34 центрам на сумму 332,3 млн руб. В результате поддержки производители представили на рынке 114 новых моделей техники и оборудования, включая 70 разработок, выпущенных в 2025 году. Среди них — решения в сфере беспилотных авиационных систем, машиностроения, станкостроения и радиоэлектроники.

Исполняющий обязанности министра промышленной политики края Дмитрий Хмелько отметил, что три года назад был усилен комплекс мер по стимулированию производства. По поручению губернатора, эти меры планируется продолжить и в текущем году.

