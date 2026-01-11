На Дону пассажирка опрокинувшегося минивэна скончалась в больнице

В Ростовской области в результате опрокидывания автомобиля в кювет в больнице скончалась его 58-летняя пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

По предварительным данным, на 128 км. автодороги Ростов — Семикаракорск — Волгодонск 30-летний водитель минивэна Toyota Sienna не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир машины, последняя скончалась в больнице.

Наталья Белоштейн