В Хостинском районе Сочи годовалый ребенок пострадал в ДТП

Авария случилась вечером 10 января на улице Транспортной в Хостинском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при перестроении столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Kia. Иномарка от удара опрокинулась на крышу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Сочи.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В момент столкновения в иномарке находились три маленьких ребенка. Сидевшему в детском автокресле на переднем сиденье годовалому малышу потребовалась помощь медиков.

В Госавтоинспекции уточняют, что стаж водителя «ВАЗа», который спровоцировал аварию, составляет менее двух месяцев.

Андрей Николаев