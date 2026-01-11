В Хостинском районе Сочи годовалый ребенок пострадал в ДТП
Авария случилась вечером 10 января на улице Транспортной в Хостинском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при перестроении столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Kia. Иномарка от удара опрокинулась на крышу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Сочи.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В момент столкновения в иномарке находились три маленьких ребенка. Сидевшему в детском автокресле на переднем сиденье годовалому малышу потребовалась помощь медиков.
В Госавтоинспекции уточняют, что стаж водителя «ВАЗа», который спровоцировал аварию, составляет менее двух месяцев.