На Дону победители всероссийских олимпиад получат премии в начале 2026 года
Победители всероссийских предметных олимпиад из Ростовской области их наставники в начале 2026 года получат специальные премии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.
Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря
Согласно распоряжению губернатора, школьники получат по 18 тыс. руб., а их наставники — по 100 тыс. руб.
«Победа ученика — это всегда общее достижение. И вклад педагога, который вдохновил, научил и поддержал, невозможно переоценить»,— отметил Юрий Слюсарь.
Глава региона добавил, что списки получателей премий утверждены, средства перечислены, дипломы подготовлены. Вручать их будут в начале 2026 года.