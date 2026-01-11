На Кубани за 2025 год прошли реабилитацию около 1 тысячи участников СВО

В Краснодарском крае за 2025 год реабилитацию прошли около 1 тыс. участников специальной военной операции. Программа оздоровления, реализуемая по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, за два года охватила около 6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Для участников СВО и их семей выдаются сертификаты на санаторно-курортное лечение. Сумма покрытия составляет до 100 тыс. рублей, для инвалидов I группы — до 130 тыс. рублей. Сертификаты можно получить в управлениях соцзащиты министерства труда и социального развития края.

Участники программы могут выбрать одну из 47 санаторно-курортных организаций, расположенных в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе, Новороссийске, Краснодаре, Туапсинском округе, а также в Лабинском и Ейском районах. Включены процедуры физиотерапии, лечебной физкультуры и другие виды восстановительного лечения.

В крае строится многопрофильный центр медицинской реабилитации для восстановления бойцов. Объект площадью более 58 тыс. кв. м будет включать поликлинику, дневной и круглосуточный стационары, отделение реанимации и интенсивной терапии. На данный момент готовность объекта превышает 60%. Завершены монолитные и ограждающие конструкции, ведутся работы по монтажу кровли, вентилируемого фасада, оконных блоков, инженерных систем и отделке помещений.

Андрей Николаев