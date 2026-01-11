Ростов вошел в топ-5 самых вежливых городов России

Ростов-на-Дону занял пятое место среди российских городов по уровню бытовой вежливости. Об этом сообщает издание «Ведомости. Город», ссылаясь на исследование аналитического центра НАФИ, которое проводилось в преддверии Международного дня «Спасибо», который отмечается 11 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Опрос, проведенный в декабре 2025 года, показал, что жители Санкт-Петербурга, Казани, Ростова, Екатеринбурга и Москвы чаще, чем другие, выражают благодарность в повседневных ситуациях. Большинство россиян, а именно 92%, отметили, что им легко говорить «спасибо» в повседневной жизни. Кроме того, 64% респондентов указали, что слышат слова благодарности от окружающих ежедневно или несколько раз в неделю.

Согласно исследованию, 81% респондентов выражают благодарность в кругу семьи. Однако восприятие вежливости различается в зависимости от региона: 53% жителей Санкт-Петербурга полагают, что уровень вежливости в их городе превышает средний по стране, а в Москве 84% респондентов благодарят даже за небольшую помощь.

Наиболее часто россияне выражают благодарность курьерам (78%), коллегам (66%) и тем, кто придерживает дверь (61%).

В исследовании участвовали более 3,5 тыс. респондентов из 16 крупных городов. В нижней части списка расположились Уфа, Нижний Новгород и Новосибирск.

Наталья Белоштейн