В Крыму столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

В Крыму на автодороге «Черноморское – Воинка» около 8:30 11 января автомобиль «Фольксваген Пассат» занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Опель Вектра», двигавшегося во встречном направлении. Об этом в совеем Телеграм-канале сообщает Госавтоинспекция республики.

Фото: @gosavtoinspekcia_82_news

В результате аварии водители обеих иномарок получили травмы различной степени тяжести различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Черноморскому району, обстоятельства аварии выясняются.

Андрей Николаев

