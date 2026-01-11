В горах Крыма нашли заблудившихся туристов с ребенком

В горах Крыма под Ялтой двое взрослых и 10-летний ребенок заблудились из-за тумана, сбившись с туристической тропы в районе Байдарских ворот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.

Фото: Николай Аксенов

На место происшествия были направлены шесть специалистов из Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» и сотрудники Главного управления МЧС России по Крыму. Спасатели прибыли в район поиска и установили связь с группой.

Туристов обнаружили в районе Байдарского перевала и эвакуировали из горно-лесной зоны в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

Андрей Николаев