Бастрыкин поручил проверить жалобы на запах около рыбинской птицефабрики

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращениям жителей Ярославской области, касающимся нарушений природоохранного законодательства в городе Рыбинске. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В обращениях указывалось на деятельность птицефабрики, выбросы которой приводят к распространению резкого неприятного запаха в городе и ближайших населенных пунктах. В сообщении указывается, что жители не получили ответа на свои обращения в компетентные органы, меры по устранению нарушений не были приняты. Ситуация ранее освещалась в средствах массовой информации.

В Следственном управлении СК России по Ярославской области организована проверка по поступившим обращениям. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе представить отчет о предварительных и окончательных результатах.

«Ъ» сообщал, что птицефабрика «Волжанин» в Рыбинском районе приостановила отгрузку продукции из-за возможной вспышки птичьего гриппа. После этого местные жители сообщили в соцсетях о дыме недалеко от предприятия и жаловались на запах горелого мяса. Официально власти не подтверждали и не опровергали информацию о вспышке заболевания.

Антон Голицын