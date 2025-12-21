Грипп взяли под крыло

Занимающая 20% рынка куриных яиц ЦФО птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки продукции. Причиной могла стать вспышка высокопатогенного гриппа птиц. На проведение карантинных мероприятий и восстановление поголовья производителю в этом случае потребуется около полугода. Дополнительные затраты бизнес понесет в условиях резкого падения рентабельности.

ОАО «Волжанин» 18 декабря уведомило контрагентов о прекращении отгрузок продукции, следует из письма компании (копия есть у “Ъ”). Причиной один из собеседников “Ъ” на птицеводческом рынке называет выявление на площадке предприятия высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). На 21 декабря поставки, по его словам, были закрыты.

Вопрос о реалистичности хотя бы частичного продолжения работы предприятия сейчас решается, говорит источник “Ъ”.

Сведения подтверждаются письмом государственной ветеринарной службы Ярославской области (есть у “Ъ”). Из-за выявления очага ВПГП на «Волжанине» она информировала предприятия региона о необходимости защитных мер: запретить посещения фабрик посторонними, ужесточить контроль за дезинфекцией, обеспечивать термическую обработку кормов, не допускать контактов с дикой птицей и проч. О случаях падежа более 0,5% поголовья в одном птичнике необходимо сообщать властям. Представители «Волжанина», ветеринарной службы и министерства агропромышленного комплекса Ярославской области “Ъ” оперативно не ответили.

ОАО «Волжанин» существует с 1993 года. Предприятие специализируется на производстве куриного яйца, мяса и сопутствующих продуктов. Площадка располагается в поселке Ермаково Рыбинского района Ярославской области. Собственники компании не раскрываются, ранее основным владельцем была Людмила Костева. Сейчас она продолжает возглавлять компанию, следует из СПАРК. Выручка ОАО «Волжанин» в 2024 году составила 10,96 млрд руб., +21,5% год к году. Чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до 4,59 млрд руб.

Согласно данным участников отрасли, «Волжанин» — третье по объему производства куриного яйца предприятие в стране и крупнейшее в ЦФО. В этом году прогнозируемый объем его выпуска составит 1,24 млрд штук, сократившись год к году на 3,3%. Это 20% от всего производимого яйца в ЦФО. Опередить «Волжанина» могут птицефабрики «Синявская» (1,48 млрд яиц в 2025 году) и «Роскар» (1,37 млрд).

Президент «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев обращает внимание, что яичные птицефабрики сталкиваются с ВПГП чаще других из-за высокой плотности: здесь в птичнике обычно содержатся несколько сотен тысяч птиц против 20–40 тыс. на бройлерных. Для установления очага достаточно регистрации одного случая заболевания, дальше, как правило, начинается массовое заражение.

Эксперт поясняет, что после завершения падежа остальное поголовье уничтожается, затем в птичниках проводятся карантинные мероприятия, после завершения которых ограничения на работу длятся 28 дней.

На проведение карантинных мероприятий и восстановление популяции у яичных птицефабрик, по словам господина Давлеева, уходит около полугода. Он объясняет, что несушки — половозрелые птицы, которых до высадки в птичник требуется выращивать в среднем три-четыре месяца, в то время как у бройлеров этот процесс длится пять-шесть недель. Карантинные ограничения и восстановление популяции, по словам эксперта, предполагают существенные финансовые потери.

2 тысячи вспышек гриппа среди домашней птицы зарегистрировано в мире в 2024 году, сообщал Роспотребнадзор

С затратами предприятие может столкнуться в условиях общего падения маржинальности бизнеса. Средняя рентабельность производства яиц в России из-за их перепроизводства в январе—сентябре составила 5,5% против 38,8% годом ранее (см. “Ъ” 17 декабря). Достаточный объем предложения, вероятно, позволит ритейлерам в случае необходимости найти альтернативных поставщиков. В «Магните» “Ъ” пояснили, что ситуация с куриными яйцами в целом стабильна, риска нехватки нет. Представители других торговых сетей на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров