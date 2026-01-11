Полиция проведет проверку по факту осквернения фото Героев России в Ейске

В Ейске злоумышленники залили неизвестной жидкостью три фотографии Героев России на Доске почета, где размещены портреты участников Великой Отечественной войны и Героев России. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат Ейского городского совета Александр Дорошенко.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По факту происшествия назначена проверка. Как сообщается в Телеграм-канале отдела МВД России по Ейскому району, материал зарегистрирован в районном ОМВД России Назначено проведение проверки.

«Необходимо отметить, что сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало»,— говорится в сообщении.

Андрей Николаев