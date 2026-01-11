На Дону в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель питбайка

В Мясниковском районе, на 1 км. подъезда от автодороги Ростов — Новошахтинск к СНТ «Жигули», в ДТП пострадал 17-летний водитель питбайка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

По предварительным данным, 24-летний водитель Volkswagen Jetta не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся перед ним питбайком.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы и был доставлен в больницу.

Наталья Белоштейн