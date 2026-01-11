Казаки Сочи в 2025 году совершили около 40 тысяч патрульных выходов

В Сочи подвели итоги работы департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и управлению по делам казачества и военным вопросам за 2025 год. Основными направлениями деятельности стали обеспечение безопасности граждан, антитеррористическая защита, поддержка казачьих обществ, военно-патриотическое воспитание и профилактика правонарушений, сообщили в администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Казаки и народные дружинники активно помогали правоохранительным органам в поддержании порядка. Четыре районных казачьих общества в Сочи объединяют более тысячи человек, из которых более 350 регулярно участвуют в охране правопорядка. За год они совершили около 40 тыс. патрульных выездов, включая мероприятия на городских набережных и во время крупных спортивных, культурных и религиозных событий. Вместе с полицией казаки в 2025 году провели 82 специальных рейда, дружинники выходили на дежурства более семи тысяч раз.

В 2025 году в Сочи прошло более 200 массовых мероприятий, посетили которые свыше 800 тыс. человек. Их охрану обеспечили 20 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии. Проведено 131 заседание комиссий по профилактике правонарушений, в ходе которых сотрудники администрации и полиция участвовали в 35 рейдах и провели беседы с 68 работодателями по вопросам миграционного законодательства.

В рамках противодействия терроризму состоялось 8 заседаний антитеррористической комиссии. Межведомственные группы обследовали 782 объекта, включая санатории, пляжи, учебные заведения и торговые центры, на предмет их защищенности.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что в 2026 году активная работа по обеспечению безопасности людей, антитеррористической защите городских объектов и военно-патриотическому воспитанию молодежи будет продолжена.

Андрей Николаев