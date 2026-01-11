Не состоящих на воинском учете семерых строителей выявили следователи в Ростове

Семерых строителей, не состоящих на воинском учете, выявили военные следователи во время рейда на одном из строительных объектов Первомайского района Ростова. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Целью мероприятия был поиск натурализованных граждан России, не ставших на воинский учет. Нарушители выявлены при проверке более 50 человек.

Как отметили в ведомстве, нарушений миграционного законодательства в результате проверки выявлено не было.

Наталья Белоштейн