Замглавы Калининского района Кубани уволят за оскорбление спасателей

Первый заместитель главы Калининского района Андрей Антоненко 12 января будет освобожден от занимаемой должности. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава района Виктор Кузьминов.

Фото: пресс-служба администрации Калининского района

Как отметил господин Кузьминов, 30 декабря 2025 года его первый заместитель, находясь на территории Спасотряда, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам.

«Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым. Принял решение 12 января освободить Антоненко от занимаемой должности»,— сообщил Виктор Кузьминов.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором чиновник нецензурно выражается и высказывает угрозы в адрес мужчины.

