Во время пожара в пятиэтажке Сочи спасли троих человек

Вечером 10 января в Сочи произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по региону, в ходе происшествия спасли трех человек, а также эвакуировали 250 жильцов, включая 20 детей. Пострадавших и погибших не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению ведомства, о возгорании стало известно в 19:55. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение в квартире площадью 30 кв. м. В 20:28 огонь был полностью потушен.

Для тушения пожара привлекли 16 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Андрей Николаев