В Сочи во время пожара в пятиэтажке эвакуировали 250 жильцов

Вечером 10 января в Сочи загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Как пишет РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, во время пожара спасли три человека в квартире, было эвакуировано 250 жильцов, в том числе 20 детей. Пострадавших и погибших нет.

Как отмечается в сообщении ведомства, в 19.55 по прибытии к месту первых подразделений было установлено возгорание квартиры на первом этаже 5-этажного жилого дома на площади 30 кв. м. В 20.28 последствия пожара были ликвидированы.

В тушении пожара принимали участие 16 человек личного состава, было задействовано четыре единицы техники от МЧС России.

Андрей Николаев