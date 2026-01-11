Самолет из Красноярска в Сочи вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Красноярск — Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Экипаж самолета авиакомпании «Россия» принял решение о возврате в аэропорт Красноярска. Вылет борта был запланирован на 00.00 11 января (20:00 мск 10 января).

Как пояснили в ведомстве, по предварительным данным, воздушное судно по техническим причинам вернулось в аэропорт вылета. В результате ицидента никто не пострадал.

Все пассажиры были отправлены в Сочи на резервном самолете. Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по признакам преступления, согласно статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Андрей Николаев