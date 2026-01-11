В двух городах Ростовской области пропадут теле- и радиосигналы

В Ростове-на-Дону и Новошахтинске на время профилактики пропадут теле- и радиосигналы. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

12 января с 10:00 до 19:00 возможны перебои в трансляции мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 в Новошахтинске.

14 января с 08:00 до 17:00 не будет сигнала в Ростове-на-Дону. В это время могут быть недоступны телеканалы SPUTNIK, РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанций «Маяк», "Вести ФМ" и "Радио России".

Как отметили в ведомстве, отключения связаны с проведением плановых технических работ на передающих объектах.

Наталья Белоштейн