Власти Ирана призывали людей выйти на улицы в знак протеста против беспорядков

Власти Ирана обратились к гражданам с призывом выйти на улицы в знак протеста против беспорядков в Тегеране. К митингу жителей страны призвал Координационный совет исламского развития. Его обращение опубликовала иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Согласно заявлению, совет призывает народ выйти на протест, чтобы осудить «террористические действия агентов США и Израиля». Мероприятие запланировано на понедельник, 12 января, в 13:30 мск на площади Энгелаб в Тегеране. Завтра президент Ирана Масуд Пезешкиан выступит с обращением к народу, сообщила IRIB.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за резкой девальвации национальной валюты — иранского риала. По данным Time, во время протестов в Иране погибли 217 человек. Власти Ирана пригрозили смертной казнью протестующим, ответственным за поджоги и вооруженные столкновения с полицией.