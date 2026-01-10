Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В аэропорту Махачкалы отменили ограничения на прием и выпуск самолетов

В махачкалинском аэропорту Уйташ в Дагестане сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Как писал «Ъ-Кавказ», ограничительные меры вводились сегодня днем, 10 января, и были направлены на обеспечение безопасности полетов.

Каспийский регион периодически подвергается атакам вражеских беспилотников. Последняя была предпринята сегодня. По данным Минобороны РФ, в период с 9:00 до 16:00 над акваторией Каспия военные уничтожили семь украинских БПЛА.

Ефим Мартов

