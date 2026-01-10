В аэропорту Махачкалы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту «Махачкала» (Уйташ, Республика Дагестан) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», сегодня в аэропорту «Владикавказ» был объявлен план «Ковер» (особый режим, означающий «закрытое небо» над территорией; вводится при появлении неопознанных объектов или нарушителей воздушного пространства – для обеспечения безопасности). Но в 13:50 глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о снятии ограничений.

Ефим Мартов