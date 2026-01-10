В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности и ввели план «Ковер»

На территории Республики Северная Осетия-Алания введен режим беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло. Он предупредил, что возможно замедление работы мобильной связи и интернета.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации»,– подчеркнул Сергей Меняйло.

Глава региона добавил, что в аэропорту «Владикавказ» и в Моздоке объявлен план «Ковер» (особый режим в авиации, означающий «закрытое небо» над территорией; вводится при появлении неопознанных объектов или нарушителей воздушного пространства – для обеспечения безопасности).

Ранее беспилотная опасность была объявлена в двух регионах Северо-Кавказского федерального округа – Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и глава КБР Казбек Коков. Он, в частности, напомнил землякам о мерах предосторожности при обнаружении БПЛА или его обломков и о запрете на фото- и видеосъемку работы систем противовоздушной обороны и беспилотников. «Если вы стали очевидцами работы систем ПВО, направленной на подавление или уничтожение БПЛА, не осуществляйте фото/видеофиксацию и не выкладывайте эти кадры в сеть интернет»,– написал господин Коков.

Ефим Мартов