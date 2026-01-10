Над Азовским морем военные сбили четыре украинских беспилотника

В ночь с 9 на 10 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Азовского моря четыре украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего за минувшую ночь, по данным Минобороны, над регионами России военные сбили 59 вражеских БПЛА. Так, еще 11 беспилотников силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря, 10 – над Краснодарским краем, восемь – над Брянской областью, шесть – над Липецкой, по четыре – над Калужской областью, республиками Адыгея и Крым, три – над Московским регионом, два – над Белгородской областью, по одному – над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь на 9 января системы ПВО ликвидировали в донском регионе один украинский беспилотник.

Ефим Мартов