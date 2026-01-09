Иран назвал Израиль и США организаторами протестов в стране

Власти Ирана заявили, что считают Израиль и США ответственными за протесты в стране, сообщили в Высшем совете национальной безопасности исламской республики. Его заявление приводит гостелерадиокомпания IRIB. В тексте отмечается, что, хоть волнения и начались из-за «нестабильности на рынке», их скоординировали США и Израиль.

«Хотя недавние события начались с протестов против нестабильности на рынке, они были направлены и спровоцированы сионистским врагом, что привело к дестабилизации страны. Высказывания (президента США Дональда.— “Ъ”) Трампа в последние дни также свидетельствуют о совместном замысле этих двух режимов, который ставит под угрозу жизнь народа Ирана»,— указано в заявлении.

В Высшем совете национальной безопасности заявили, что полиция и силы безопасности на улицах пытаются нарушить «планы США и Израиля по дестабилизации» и обеспечить безопасность на улицах. В сообщении уточняется, что силовики и судебная власть «не будут проявлять снисхождения к диверсантам».

Массовые демонстрации в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резких колебаний курса, повлиявших на цены. Вечером 8 января волнения возобновились в Тегеране. Дональд Трамп предупредил, что США нанесут «очень сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих.