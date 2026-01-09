Прокурор и несколько полицейских погибли во время беспорядков в Иране

Иранский прокурор Али Акбар Хосейнзаде и несколько сотрудников полиции погибли в результате агрессивных действий протестующих в городе Эсферайен на северо-востоке страны. Об этом сообщило издание Iran International со ссылкой на представителя судебной власти.

«Али Акбар Хосейнзаде, прокурор и представитель революционных сил, находился в городе для осуществления полевого надзора вместе с полицией и силами безопасности»,— рассказал источник. По его словам, участники протеста подожгли трейлер, в котором находились прокурор и сотрудники полиции, и заблокировали проход аварийным службам. Представитель суда добавил, что изданы распоряжения установить личности граждан, ответственных за убийство.

Reuters со ссылкой на иранские СМИ писал, что накануне вечером участники беспорядков убили несколько сотрудников безопасности полиции Тегерана. Протестующие стреляли в силовиков из автоматов Калашникова.

Массовые демонстрации в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резких колебаний курса, повлиявших на цены в стране. Вечером 8 января беспорядки возобновились в Тегеране. Дональд Трамп пригрозил, что США нанесут «очень сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих.