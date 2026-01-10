Движение по Крымскому мосту возобновили: очередь на досмотр — около часа

После получасового прекращения движения по Крымскому мосту беспрепятственный проезд в сторону полуострова и материка был открыт. Об этом сообщил информцентр «Крымский мост».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По состоянию на 13:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 250 транспортных средств, время ожидания — около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 265 транспортных средств, время ожидания около часа.

Василий Хитрых