Российские власти планируют ввести обязательную досудебную медиацию для урегулирования семейных споров. Предлагается установить обязательный досудебный порядок разрешения семейных конфликтов с привлечением медиатора, а также приостанавливать судебное производство на время проведения этой процедуры. Когда же в споре будут фигурировать дети, встреча с медиатором может стать обязательной для обращения в суд. Инициативу комментирует специалист в области психотерапии клиники Глазуновой Сусанна Брижак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сусанна Брижак

Фото: предоставлено автором Сусанна Брижак

Фото: предоставлено автором

«По сути, функцией медиатора является создание комфортных и безопасных условий для конструктивных переговоров супругов. Медиатор помогает супругам обсудить истинные причины кризиса, договориться о дальнейшем воспитании детей, графике встреч и участии в их жизни, разработать условия по алиментам, решить финансовые и имущественные споры. Во многих странах Европы, в США уже достаточно давно супруги прибегают к услугам медиации, в каких-то странах она является обязательной при разводе.

Как мне кажется, это очень хорошая инициатива, она поможет супругам цивильно разрешать свои споры.

Часто пары, приходя к решению о разводе, толком даже не могут вести диалог между собой из-за накопившихся проблем и недопонимания. В таких случаях медиатор сможет быть нейтральным участником, который поможет партнерам услышать друг друга.

Думаю, многим парам это поможет попробовать изменить сложившуюся ситуацию, которая привела к решению о расставании, и избежать развода.

Но нужно понимать, что процедура медиации не равна приему у семейного психолога. Медиатор, выявляя причину конфликта, не влияет на участников медиации, не анализирует их прошлое и не выявляет закономерности поведения каждой из сторон. Посредник просто помогает партнерам самостоятельно найти решение, которое устраивает их обоих. Возможно, в каких-то случаях работа с медиатором, подтолкнет пары в дальнейшем обратиться к психологу, чтобы помочь каждому понять себя и партнера, осознать причины конфликта на уровне эмоций, изменить какие-то паттерны поведения, которые привели к расколу в семье».