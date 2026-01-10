В аэропорту Сочи задерживаются к вылету более 20 рейсов
Согласно данным онлайн-табло Международного аэропорта Сочи, в настоящее время задерживаются к вылету 24 авиарейса. По информации Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в воздушной гавани курортной столицы в 8 утра. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В настоящее время окончена регистрация на рейсы «Победы» во Внуково (вылет в 11:00), «Азимута» в Минводы (вылет в 11:30), «Уральских Авиалиний» в Дубай (вылет в 11:05) и «Азимута» в Тель-Авив (вылет в 11:00).
Посадка окончена на рейсы в Надым, Казань и Стамбул.
Рейс «ЮТэйр» в Тюмень задержан до 14:40
Рейс «Аэрофлота» в Шереметьево (SU-1791) — до 16:10;
Рейс «Уральских Авиалиний» в Санкт-Петербург — до 15:50;
Рейс «Икара» в Оренбург — до 14:50;
Рейс «Аэрофлота» в Шереметьево (SU-1123) — до 14:40;
Рейс «ЮТэйр» в Сургут — до 14:30...
«В связи с ограничениями на прием рейсов в аэропорту Шереметьево 10 января Аэрофлот вынужденно корректирует расписание полетов в течение сегодняшнего дня, в том числе путем отмены некоторых рейсов. Ряд рейсов, прибывающих в Москву, будут направлены на запасные аэродромы. Просим пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе “Управление бронированием” на сайте Аэрофлота. В случае отмены рейса — не приезжать в аэропорт»,— говорится в официальном сообщении перевозчика.