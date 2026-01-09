В Новороссийске будут судить местного жителя, похитившего мопед у знакомого

Следственный отдел полиции Приморского района Новороссийска завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, похитившего мопед у знакомого. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Новороссийску.

Следствие установило, что обвиняемый похитил мопед, пока владельца не было дома. Транспортное средства находилось в неисправном состоянии. В связи с этим злоумышленник попросил двоих знакомых, не знавших о его преступных намерениях, помочь перевезти мопед для дальнейшей продажи. В этот же день обвиняемый продал транспортное средство, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба составила 20 тыс. руб.

На период предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ) передано в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

