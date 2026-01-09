В Сочи и на ФТ «Сириус» ожидаются усиление ветра и гололедица

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» с вечера 9 января и до конца суток 10 января прогнозируется усиление ветра и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

10 января ожидается усиление юго-восточного ветра. Местами его порывы могут достигать 15-20 м/с. Ночью и утром того же дня в предгорной зоне возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах местами может быть гололедица. Волнение моря достигнет четырех баллов, а высота волн может составить до двух метров.

В пресс-службе отметили, что все муниципальные службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также принять меры предосторожности. В мэрии напомнили, что въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, ограничен.

Дмитрий Холодный