Председателя Заксобрания Кубани наградили орденом РПЦ

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко удостоен ордена Русской православной церкви благоверного князя Даниила Московского III степени. Награду ему вручил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий во время Рождественской великой вечерни, прошедшей в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара с участием архиереев и духовенства Кубанской митрополии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Господин Бурлачко отметил, что рассматривает награду как оценку деятельности всего кубанского парламента: ««Для меня великая честь получить эту высокую награду. Это оценка не столько личной деятельности, сколько оценка деятельности всего депутатского корпуса».

Председатель ЗСК также поздравил духовенство и прихожан с Рождеством Христовым и наступившим Новым годом. В Законодательном собрании напомнили, что парламент региона и Екатеринодарская и Кубанская епархия на протяжении многих лет взаимодействуют в рамках совместных проектов и мероприятий, включая Кирилло-Мефодиевские чтения.

«Они уже стали традиционными. Депутаты и священнослужители обсуждают вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, взаимодействия депутатского корпуса и представителей религиозных, общественных организаций в целом», – отметили в кубанском Заксобрании.

Кроме того, депутатский корпус поддержал и деятельно участвует в реализации на территории Краснодарского края просветительского проекта «Школа молодого гуманитария».

Вячеслав Рыжков