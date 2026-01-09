Вода в реках Северского района поднялась до опасных и неблагоприятных отметок

В двух реках Северского района зафиксировали повышение уровня воды до опасных и неблагоприятных отметок. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Уровень воды поднялся до отметки «Опасное явление» в реке Афипс в станице Крепостной. Вместе с этим вода поднялась до отметки «Неблагоприятное явление» в реке Убин в станице Азовской.

Алексей Чеверев попросил жителей, проживающих на прибрежных территориях, сохранять бдительность. Глава района призвал граждан не пересекать реки на автомобилях или другом транспорте.

Дмитрий Холодный