Автотрасса, строительство заводов, жилье и туризм

Крупнейшие на Кубани инвестиционные проекты 2025 года

Краснодарский край привлек в экономику не менее 1,2 трлн руб. инвестиций по итогам 2025 года. На сегодня реализуется 580 крупных проектов общей стоимостью 4,4 трлн руб. В регионе произошло изменение структуры инвестиционного портфеля. Если ранее лидирующие позиции с большим отрывом занимали топливно-энергетический комплекс и строительство, которые вместе составляли около 60%, то теперь вышла на первое место промышленность, а на второе — санаторно-курортный комплекс. Самые крупные инвестпроекты года — в обзоре «Ъ-Кубань».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Больше груза

Морской глубоководный терминал для перевалки металлопродукции за 120 млрд руб. Инвестор — НМТП.

Реализация проекта НМТП обеспечит дополнительные налоговые поступления, укрепит экономику Кубани и всей страны, — подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.

Проект даст возможность региону нарастить масштабы отправок сельскохозяйственных товаров, будет создано 450 новых рабочих мест.

В Новороссийске появится глубоководный терминал за 120 млрд рублей

Выйти на большую дорогу

Строительство трассы от М4 «Дон» до Сочи за 184 млрд руб. Инвестор — ГК «Автодор».

Планируется, что новая магистраль сократит время пути от Джубги до Адлера с семи до полутора часов, обеспечит прирост ВВП более 2–3 трлн руб., а также увеличит градостроительный потенциал на 36 млн кв. м в зоне протяжения дороги.

«Автодор» представил внешний вид ключевых узлов нового обхода Адлера

Глубокая переработка

Строительство завода по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров за 60 млрд руб. Инвестор — ООО «Рустарк».

Строительство стартовало в 2024 году. В рамках проекта построят производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна. Комплекс станет производством полного цикла от приемки и хранения зернового сырья до упаковки, хранения и отгрузки готовой продукции. Помимо лимонной кислоты, крахмалопродуктов, биополимеров и биомономеров, здесь будет выпускаться побочная продукция — глютен и масло.

На Кубани построят первый в России завод по производству лимонной кислоты за 60 млрд рублей

Черное золото

Модернизация Афипского нефтеперерабатывающего завода за 200 млрд руб. Инвестор — ООО «Афипский НПЗ».

После завершения модернизации предприятие увеличит объемы производства до 9 млн т в год и повысит глубину переработки нефти до 93%. Завод сможет выпускать качественное дизельное топливо стандарта Евро-5.

Кубань подписала соглашение о завершении модернизации Афипского НПЗ

Крахмал и хлеб

Строительство предприятия по производству муки, крахмала и комбикормов за 28 млрд руб. Инвестор — ООО «Краснодарский крахмальный комбинат».

В Красноармейском районе строят предприятие по производству муки, комбикормов, глютена и различных видов крахмала, в том числе нативного и модифицированных крахмалов. Мощность предприятия составит 250 тыс. т продукции в год.

На Кубани будет построен завод по производству крахмала и глютена

Хлебокомбинат со складами вдоль трассы Краснодар-Кропоткин за 1 млрд руб. Инвестор — «Суворовский редут-Кубань».

Предприятие даст 250 рабочих мест. Проект планируют завершить к 2027 году. На полной мощности комбинат будет выпускать 120 т хлебобулочных и кондитерских изделий ежегодно.

На Кубани появятся хлебокомбинат и завод металлоконструкций

Беспилотники, интерактив и склад

Завод радиоаппаратуры для беспилотников за 750 млн руб. Инвестор — ООО «АТЭК-С Инжиниринг».

Краснодарская компания намерена нарастить объемы выпуска до 500 единиц в год в связи с растущей потребностью в БПЛА. Для достижения этих показателей на предприятии установят фрезерные токарные станки с числовым программным управлением и поточную производственную линию.

В Краснодаре за 750 млн рублей создадут производство систем управления БПЛА

Завод интерактивного оборудования за 1 млрд руб. Инвестор — «Территория высоких технологий».

Предприятие станет первым в крае, объединяющим на одной площадке научно-исследовательские работы и серийный выпуск продукции. «Цифровая фабрика» будет создавать конкурентоспособные товары для внутреннего рынка и экспорта.

В Краснодаре построят завод и многофункциональный комплекс за 12,3 млрд рублей

Логистический центр в Краснодаре. Инвестор — ООО «Звезда столицы».

Размер вложений — около 500 млн руб., количество рабочих мест — 60.

Хлебокомбинат, логоцентр и завод металлоконструкций построят в Краснодаре

Досуг не забыли

Многофункциональный комплекс за 11,3 млрд руб. Инвестор — ГК «Точно».

На территории жилого района Патрики планируется строительство масштабного многофункционального пространства. Инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 6 тыс. кв. м и культурно-досуговый кластер на 9 тыс. кв. м с площадкой для мероприятий, детским центром и фуд-кортом. Проект обеспечит 1,2 тыс. новых рабочих мест.

В Краснодаре построят завод и многофункциональный комплекс за 12,3 млрд рублей

Районы, кварталы

СК «Семья» построит в Новороссийске новый микрорайон за 74 млрд руб.

Проект предусматривает строительство двух школ, четырех детских садов, поликлиники на 500 посещений в день.

Новороссийск на ПМЭФ подписал соглашение о строительстве нового микрорайона

Компания Dogma построит в Новороссийске микрорайон «Порто-Ново».

Площадь участка составляет порядка 14,5 га. Он разместится в Приморском районе города-героя. Инвестиции в проект составят 17 млрд руб., из них 1,1 млрд руб. пойдет на благоустройство.

Dogma построит в Новороссийске микрорайон за 17 млрд рублей

Всего и помногу

Также на Кубани создадут ряд импортозамещающих производств с общим объемом инвестиций 6,2 млрд руб.

В Северском районе ООО «Апрель» расширит выпуск медицинских изделий: абсорбирующего белья, инфузионных систем, нефростомических и катетеризационных наборов. При инвестициях 1,7 млрд руб. предприятие выйдет на проектную мощность 98 млн единиц в год и создаст около 70 рабочих мест.

Два проекта реализуют в Краснодаре. На площадке завода «Сатурн» запустят производство базовых элементов солнечных батарей с вложениями свыше 1,9 млрд руб. Еще 750 млн руб. направят на выпуск радиоуправляемых беспилотников. Предприятие, специализирующееся на системах противодействия БПЛА, планирует ежегодно собирать до 500 летательных аппаратов и открыть 150 рабочих мест.

В развитие пяти импортозамещающих производств Кубани вложат 6,2 млрд рублей

В Армавире «Горница» построит вторую очередь завода жаропрочной посуды, вложив 848 млн руб. Проект предполагает производство более 3,7 млн стеклянных крышек в год, что покроет 13% российского рынка, и выпуск литой посуды для микроволновок и духовых шкафов. Будет создано около 110 рабочих мест.

В Белореченске группа Е1 намерена возвести первое в регионе предприятие по изготовлению стальной мебельной фурнитуры. Параметры проекта согласовываются.

Привлекательный туризм

В 2025 году было заявлено о планах реализации в Краснодарском крае семи инвестпроектов в туристической сфере на общую сумму 39 млрд руб. Основные объекты разместятся в Сочи, Анапе и Туапсинском районе. Половина из них относятся к категории четырехзвездочных отелей, 40% — пятизвездочных, еще 10% не имеют звездной классификации.

На Кубани в 2025 году реализуют семь инвестпроектов в турсфере на 39 млрд рублей

Подготовила Елена Турбина

