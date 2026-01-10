Автотрасса, строительство заводов, жилье и туризм

Краснодарский край привлек в экономику не менее 1,2 трлн руб. инвестиций по итогам 2025 года. На сегодня реализуется 580 крупных проектов общей стоимостью 4,4 трлн руб. В регионе произошло изменение структуры инвестиционного портфеля. Если ранее лидирующие позиции с большим отрывом занимали топливно-энергетический комплекс и строительство, которые вместе составляли около 60%, то теперь вышла на первое место промышленность, а на второе — санаторно-курортный комплекс. Самые крупные инвестпроекты года — в обзоре «Ъ-Кубань».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Больше груза

Морской глубоководный терминал для перевалки металлопродукции за 120 млрд руб. Инвестор — НМТП.

Реализация проекта НМТП обеспечит дополнительные налоговые поступления, укрепит экономику Кубани и всей страны, — подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.

Проект даст возможность региону нарастить масштабы отправок сельскохозяйственных товаров, будет создано 450 новых рабочих мест.

Выйти на большую дорогу

Строительство трассы от М4 «Дон» до Сочи за 184 млрд руб. Инвестор — ГК «Автодор».

Планируется, что новая магистраль сократит время пути от Джубги до Адлера с семи до полутора часов, обеспечит прирост ВВП более 2–3 трлн руб., а также увеличит градостроительный потенциал на 36 млн кв. м в зоне протяжения дороги.

Глубокая переработка

Строительство завода по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров за 60 млрд руб. Инвестор — ООО «Рустарк».

Строительство стартовало в 2024 году. В рамках проекта построят производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна. Комплекс станет производством полного цикла от приемки и хранения зернового сырья до упаковки, хранения и отгрузки готовой продукции. Помимо лимонной кислоты, крахмалопродуктов, биополимеров и биомономеров, здесь будет выпускаться побочная продукция — глютен и масло.

Черное золото

Модернизация Афипского нефтеперерабатывающего завода за 200 млрд руб. Инвестор — ООО «Афипский НПЗ».

После завершения модернизации предприятие увеличит объемы производства до 9 млн т в год и повысит глубину переработки нефти до 93%. Завод сможет выпускать качественное дизельное топливо стандарта Евро-5.

Крахмал и хлеб

Строительство предприятия по производству муки, крахмала и комбикормов за 28 млрд руб. Инвестор — ООО «Краснодарский крахмальный комбинат».

В Красноармейском районе строят предприятие по производству муки, комбикормов, глютена и различных видов крахмала, в том числе нативного и модифицированных крахмалов. Мощность предприятия составит 250 тыс. т продукции в год.

Хлебокомбинат со складами вдоль трассы Краснодар-Кропоткин за 1 млрд руб. Инвестор — «Суворовский редут-Кубань».

Предприятие даст 250 рабочих мест. Проект планируют завершить к 2027 году. На полной мощности комбинат будет выпускать 120 т хлебобулочных и кондитерских изделий ежегодно.

Беспилотники, интерактив и склад

Завод радиоаппаратуры для беспилотников за 750 млн руб. Инвестор — ООО «АТЭК-С Инжиниринг».

Краснодарская компания намерена нарастить объемы выпуска до 500 единиц в год в связи с растущей потребностью в БПЛА. Для достижения этих показателей на предприятии установят фрезерные токарные станки с числовым программным управлением и поточную производственную линию.

Завод интерактивного оборудования за 1 млрд руб. Инвестор — «Территория высоких технологий».

Предприятие станет первым в крае, объединяющим на одной площадке научно-исследовательские работы и серийный выпуск продукции. «Цифровая фабрика» будет создавать конкурентоспособные товары для внутреннего рынка и экспорта.

Логистический центр в Краснодаре. Инвестор — ООО «Звезда столицы».

Размер вложений — около 500 млн руб., количество рабочих мест — 60.

Досуг не забыли

Многофункциональный комплекс за 11,3 млрд руб. Инвестор — ГК «Точно».

На территории жилого района Патрики планируется строительство масштабного многофункционального пространства. Инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 6 тыс. кв. м и культурно-досуговый кластер на 9 тыс. кв. м с площадкой для мероприятий, детским центром и фуд-кортом. Проект обеспечит 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Районы, кварталы

СК «Семья» построит в Новороссийске новый микрорайон за 74 млрд руб.

Проект предусматривает строительство двух школ, четырех детских садов, поликлиники на 500 посещений в день.

Компания Dogma построит в Новороссийске микрорайон «Порто-Ново».

Площадь участка составляет порядка 14,5 га. Он разместится в Приморском районе города-героя. Инвестиции в проект составят 17 млрд руб., из них 1,1 млрд руб. пойдет на благоустройство.

Всего и помногу

Также на Кубани создадут ряд импортозамещающих производств с общим объемом инвестиций 6,2 млрд руб.

В Северском районе ООО «Апрель» расширит выпуск медицинских изделий: абсорбирующего белья, инфузионных систем, нефростомических и катетеризационных наборов. При инвестициях 1,7 млрд руб. предприятие выйдет на проектную мощность 98 млн единиц в год и создаст около 70 рабочих мест.

Два проекта реализуют в Краснодаре. На площадке завода «Сатурн» запустят производство базовых элементов солнечных батарей с вложениями свыше 1,9 млрд руб. Еще 750 млн руб. направят на выпуск радиоуправляемых беспилотников. Предприятие, специализирующееся на системах противодействия БПЛА, планирует ежегодно собирать до 500 летательных аппаратов и открыть 150 рабочих мест.

В Армавире «Горница» построит вторую очередь завода жаропрочной посуды, вложив 848 млн руб. Проект предполагает производство более 3,7 млн стеклянных крышек в год, что покроет 13% российского рынка, и выпуск литой посуды для микроволновок и духовых шкафов. Будет создано около 110 рабочих мест.

В Белореченске группа Е1 намерена возвести первое в регионе предприятие по изготовлению стальной мебельной фурнитуры. Параметры проекта согласовываются.

Привлекательный туризм

В 2025 году было заявлено о планах реализации в Краснодарском крае семи инвестпроектов в туристической сфере на общую сумму 39 млрд руб. Основные объекты разместятся в Сочи, Анапе и Туапсинском районе. Половина из них относятся к категории четырехзвездочных отелей, 40% — пятизвездочных, еще 10% не имеют звездной классификации.

Подготовила Елена Турбина