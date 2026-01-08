В Зверево завтра отключат холодную воду на восемь часов из-за аварии
В Зверево завтра, 9 января, отключат холодное водоснабжение из-за аварийно-восстановительных работ на трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба «Управления развития систем водоснабжения» по Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Специалисты проведут замену аварийного участка магистрали и запорной арматуры на улице Обухова, 51. Водоснабжение с насосной станции города будет приостановлено с 8:00. По предварительным расчетам, ремонт завершится к 16:00.