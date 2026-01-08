В Сочи отдыхают 127 тысяч гостей

В Сочи отдыхают порядка 127 тыс. туристов. Средняя загрузка отелей города достигает 77,5%, а на горных курортах — 76%. Такие данные привели участники заседания городского оперативного штаба под председательством главы Сочи Андрея Прошунина, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«В ближайшие дни нас ждет ухудшение погодных условий, ливни и повышение уровня воды в реках в прибрежной части курорта, обильные снегопады в горном кластере. Дорожные службы сформировали необходимый запас противогололедных материалов и техники для обеспечения надлежащего функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры в условиях обильных осадков и понижения температур»,— рассказал Андрей Прошунин.

Глава Сочи призвал жителей и гостей города отказаться от использования личного транспорта для путешествий в Красную Поляну. Это позволит не создавать помех дорожным службам и аварийных ситуаций на дорогах. Оптимальный вариант для таких поездок — автобусы и электрички, подчеркнул Андрей Прошунин. Также в ближайшие дни рекомендуется не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

Как ранее писал «Ъ-Сочи», 8–9 января в Сочи ожидаются смерчи, грозы и сильный снегопад.

Маргарита Синкевич