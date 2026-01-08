В ЕК заявили о пересмотре арктической политики из-за новых угроз США

Еврокомиссия пересматривает свою арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам. Об этом сообщила представитель ЕК Арианна Подеста из-за агрессивной политики президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

«Европа должна быть более проактивной и более вовлеченной в Арктике… Мы пересматриваем нашу арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам»,— заявила госпожа Подеста (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщило Politico, Евросоюз готовится к прямой конфронтации со Штатами и рассматривает вариант отправки войск ЕС в Гренландию из-за угроз США. По информации источника издания, Европа может отправить военный контингент в Гренландию по запросу Дании.

4 января Дональд Трамп заявил, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По его словам, вокруг острова находятся «российские и китайские корабли». Вице-президент США Джей Ди Вэнс убежден, что Дания не справилась с задачей по обеспечению безопасности острова.