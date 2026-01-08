Вэнс: Дания не справилась с обеспечением безопасности Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дания не справилась с задачей по обеспечению безопасности Гренландии.

«Спросите себя: а сделали ли европейцы, сделали ли датчане все необходимое для обеспечения безопасности Гренландии и для того, чтобы она могла и дальше служить опорой мировой безопасности и системы противоракетной обороны? И ответ очевиден — нет»,— сказал господин Вэнс в эфире Fox News.

Как добавил вице-президент, Гренландия имеет критически важное значение для национальной безопасности как США, так и всего мира. «Вся инфраструктура противоракетной обороны частично зависит от Гренландии»,— пояснил он.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что стране «абсолютно необходима Гренландия» для возвращения контроля над западным полушарием. По его словам, сейчас остров окружен «российскими и китайскими кораблями». Европейские лидеры в совместном заявлении указывали, что вопрос о принадлежности острова могут решать только Дания и Гренландия.