В Краснодаре можно сдать елку на утилизацию

В Краснодаре до 25 января елки, сосны и пихты можно сдать на утилизацию. Для этого нужно отнести дерево на ближайшую контейнерную площадку для сбора отходов, сообщает администрация пресс-службы кубанской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что предварительно хвою нужно очистить от елочных украшений и мишуры. Собранные деревья переработают в щепу, которую можно использовать как удобрение или для благоустройства вольеров для животных, парков и скверов.

Маргарита Синкевич