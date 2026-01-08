На набережной Новороссийска обновят скамейки и урны

В Новороссийске в течение месяца приступят к обновлению набережной, где заменят устаревшие скамейки. Для этого приобретены 90 новых лавочек и 180 урн. Об этом глава города-героя Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале.

Как пояснил Андрей Кравченко, решение о замене элементов благоустройства было принято в ответ на неоднократные обращения горожан с просьбой увеличить количество лавочек в прогулочной зоне. Новые конструкции выбраны с учетом эстетики, прочности и долговечности, а также устойчивости к погодным условиям.

На Форумной площади уже установлены демонстрационные образцы скамеек. В ближайшие четыре недели начнется демонтаж старых элементов и установка основных моделей.

Маргарита Синкевич