В Новороссийске 9 января пройдут морские учения со стрельбами
В акватории морского порта Новороссийск с 11:00 до 13:00 9 января 2026 года пройдут учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Цель мероприятия — отработка навыков отражения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. При этом проведут стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
В ведомстве напоминают, что во время учений плавание всех маломерных судов, а также плавательных средств, включая гидроциклы, парусники, сапы, запрещено.
Ранее сообщалось, что учения пройдут и сегодня, 8 января, с 21:00 до 23:00.