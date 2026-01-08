В Новороссийске 9 января пройдут морские учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск с 11:00 до 13:00 9 января 2026 года пройдут учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Цель мероприятия — отработка навыков отражения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. При этом проведут стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

В ведомстве напоминают, что во время учений плавание всех маломерных судов, а также плавательных средств, включая гидроциклы, парусники, сапы, запрещено.

Ранее сообщалось, что учения пройдут и сегодня, 8 января, с 21:00 до 23:00.

Маргарита Синкевич