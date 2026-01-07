В Новороссийске пройдут учения со стрельбами 8 января

8 января в акватории порта Новороссийска пройдут учения с применением стрельб. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Учения новороссийской военно-морской базы будут проводиться в период с 21:00 до 23:00. В ходе тренировочных мероприятий дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению атаки безэкипажных катеров и БПЛА.

Стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

В пресс-службе мэрии Новороссийска напомнили, что во время проведения учений в акватории запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко