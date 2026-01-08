Движение по М-4 «Дон» в Ростовской области затруднилось из-за ремонта

В Ростовской области дорожные работы на 1017-м км трассы М-4 «Дон» в северном направлении привели к образованию затора длинной в 10 км. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

На участке дороги идет демонтаж бетонных блоков и монтаж металлических барьерных ограждений. По данным правоохранителей, из-за работ движение транспорта существенно замедлилось.

Водителям предлагают воспользоваться альтернативным маршрутом через Новочеркасск — съезд с федеральной трассы на 1039-м километре, а также через город Шахты.

Константин Соловьев