В Сальске пиротехники проводят учения с взрывными работами

В Сальске в военной части проходят плановые инженерно-саперные учения с взрывными работами, сопровождающиеся звуковыми и ударными волнами. Об этом сообщил глава Сальского района Владимир Березовский в своем Telegram-канале.

Мероприятия осуществляются согласно утвержденному плану. Власти просят местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике из-за звуков взрывов. Учения продолжаются в штатном режиме, без отклонений от запланированной программы.

Константин Соловьев