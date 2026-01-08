Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Сальске пиротехники проводят учения с взрывными работами

В Сальске в военной части проходят плановые инженерно-саперные учения с взрывными работами, сопровождающиеся звуковыми и ударными волнами. Об этом сообщил глава Сальского района Владимир Березовский в своем Telegram-канале.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Мероприятия осуществляются согласно утвержденному плану. Власти просят местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике из-за звуков взрывов. Учения продолжаются в штатном режиме, без отклонений от запланированной программы.

Константин Соловьев

