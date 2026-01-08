В Ростовской области пройдет всероссийский конкурс «Лучший по профессии»

В Ростовской области с 1 апреля по 30 июня пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Постановление о проведении мероприятия и создании организационного комитета подписал губернатор Юрий Слюсарь, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2026 году соревнования охватят несколько направлений: агрономов, механизаторов, поваров, а также специальную номинацию «Второй старт». Участников ждут как теоретические, так и практические испытания. Победители регионального этапа представят регион на федеральном уровне и получат возможность побороться за 1 млн руб.

Как следует из сообщения, министр труда РФ Антон Котяков поддержал предложение сделать Ростовскую область столицей всероссийского конкурса среди механизаторов в 2027 году.

К участию приглашаются специалисты со стажем работы от трех лет, для номинации «Второй старт» — от одного года.

Константин Соловьев