В Новороссийске в январе-марте 2026 года запустят 7 новых платных парковок

В Новороссийске до 1 апреля 2026 года обустроят семь новых парковочных пространств на 393 машиноместа, сообщает в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

В частности, парковки запустят на улице Карла Маркса (50 мест), набережной имени Адмирала Серебрякова (75), улицах Исаева (43), Леднева (60), Толстого (50), Энгельса (50), Советов (65 парковочных мест).

По информации Андрея Кравченко, паркоматов на новых парковках не будет. «Вместо этого установим информационные стенды с доступными способами оплаты и возможностью постоплаты в течение суток. В связи с частыми нарушениями интернет-соединения, будет введен дополнительный способ оплаты по СМС. Также прорабатываем вопрос продления срока постоплаты до двух суток»,— написал глава Новороссийска.

Он уточнил, что в городе-герое функционируют 513 парковок на 10039 машиномест, в том числе 10 платных пространств. После открытия семи новых парковочных зон годовой доход в муниципальный бюджет увеличится на 17 млн руб.

Маргарита Синкевич