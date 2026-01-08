В 2025 году объем ввода в эксплуатацию жилья в Сочи сократился почти на 40%

В 2025 году в Сочи в эксплуатацию сдали 130 тыс. кв. м жилой недвижимости. Год к году объем ввода сократился на 38%. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Всего в городе в прошлом году выдано 23 разрешения на строительство. Из них два касаются жилых объектов, включая проект по договору комплексного развития территории в Центральном районе курорта. Двадцать одно разрешение выдано на строительство социальных, санаторно-курортных и нежилых коммерческих объектов. Как пояснили в пресс-службе администрации Сочи, такое соотношение связано со смещением акцентов в городском развитии в сторону инфраструктурных и туристических проектов.

Маргарита Синкевич