В Сочи объем ввода жилья сократился на 38% в 2025 году

В 2025 году в Сочи введено в эксплуатацию 130 тыс. кв. м жилья, что на 50 тыс. кв. м меньше, чем в предыдущем году, или на более чем 38%. Это снижение связано с изменением приоритетов в строительной деятельности города, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Волбушко, Коммерсантъ Фото: Сергей Волбушко, Коммерсантъ

По данным ведомства, из 23 разрешений на строительство, выданных в 2025 году, только два касались жилых объектов коммерческого назначения. Первый возведут по договору комплексного развития территории, девелопер в рамках проекта построит детский сад в Центральном районе. Во втором случае речь идет о незавершенном объекте долевого строительства в микрорайоне «Министерские озера».

Остальные разрешения выданы на строительство социальных, санаторно-курортных и нежилых коммерческих объектов. Такое распределение разрешений свидетельствует о смещении акцентов в городском развитии в сторону инфраструктурных и туристических проектов, отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Маргарита Синкевич